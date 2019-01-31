حنكش: بعد النجاحات الباهرة لوزارة مكافحة الفساد قرر الرؤساء إلغاءها بالحكومة الجديدة

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى أنّ "في ​الحكومة​ الجديدة، بعد النجاحات الباهرة لوزارة ​مكافحة الفساد​، قرّر الرؤساء إلغاؤها، خصوصًا بعد تحقيق الهدف باقتلاع الهدر والفساد من الجذور، ومحاكمة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة للشعب".

ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا لم نعد بحاجة لهكذا مهمّات، فالشفافية بأبهى حللها ودولة القانون قد تحقّقت".