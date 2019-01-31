الحسن: الحريري برهن إيمانه بقدرة النساء بمواقع صنع القرار للمرة الثانية

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أولاها وزارتان صعبتان ثقيلتان، وهذا يبرهن مدى الثقة التي لدى الحريري بقدرة النساء".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت الحسن أن "هذه المرة الثانية يبرهن الحريري إيمانه بقدرة النساء بمواقع صنع القرار".