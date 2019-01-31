أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أولاها وزارتان صعبتان ثقيلتان، وهذا يبرهن مدى الثقة التي لدى الحريري بقدرة النساء".
وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت الحسن أن "هذه المرة الثانية يبرهن الحريري إيمانه بقدرة النساء بمواقع صنع القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: الحريري برهن إيمانه بقدرة النساء بمواقع صنع القرار للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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