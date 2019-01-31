أكّد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، في أوّل تصريح تلفزيوني لها بعد إعلان وزيرة في الحكومة الجديدة، أنّ "القوات اللبنانية" هي "أم الصبي" والجميع كانوا بانتظار كلمة القوات لإعلان تشكيل الحكومة، في الوقت الّذي كان فيه الغير يرفض تقديم تنازلات".
ولفتت إلى أنّ "بإمكان "القوات" أن تحوّل أي حقيبة إلى حقيبة كبرى"، مشدّدةً على "سنعمل لإنجاح الحكومة وسنتابع كل الملفات".
كانت هذه تفاصيل خبر مي شدياق: "القوات" هي "أم الصبي" والجميع كانوا بانتظار كلمتها لإعلان الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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