مي شدياق: "القوات" هي "أم الصبي" والجميع كانوا بانتظار كلمتها لإعلان الحكومة

أكّد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في أوّل تصريح تلفزيوني لها بعد إعلان وزيرة في الحكومة الجديدة، أنّ "​القوات اللبنانية​" هي "أم الصبي" والجميع كانوا بانتظار كلمة القوات لإعلان ​تشكيل الحكومة​، في الوقت الّذي كان فيه الغير يرفض تقديم تنازلات".

ولفتت إلى أنّ "بإمكان "القوات" أن تحوّل أي حقيبة إلى حقيبة كبرى"، مشدّدةً على "سنعمل لإنجاح الحكومة وسنتابع كل الملفات".