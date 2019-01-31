حسن مراد: "النية صافية" ونأمل ان يكون هناك تعاون داخل مجلس الوزراء

شكر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على اختيار اسمه لتولي الوازارة، مؤكدا أن "النية صافية ونأمل ان يكون هناك تعاون داخل ​مجلس الوزراء​"، مشيرا الى أنه "سأصوت بالقرار الذي يأخذه ​اللقاء التشاوري​ واتوقع انه لن يكون هناك اي مشاكل في هذا الإطار".

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