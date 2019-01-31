أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن "شكره للدعم من "كتلة المستقبل" وجميع الناس من الشمال كل الشمال وبيروت التي تحضننا وتحضن رفيق الحريري وصيدا والبقاع والجنوب".
وفي كلمة له من بيت الوسط، اكد الحريري أن "كل ما نريد أن نعمله هو ان نقوم بعملنا، تعقيدات التشكيل سنضعها خلفنا، وننظر الى الأماما وسنعمل مع الجميع حتى نقوم بلبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: تعقيدات تشكيل الحكومة سنضعها خلفنا وسنعمل مع الجميع حتى نقوم بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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