الحريري: تعقيدات تشكيل الحكومة سنضعها خلفنا وسنعمل مع الجميع حتى نقوم بلبنان

أعرب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عن "شكره للدعم من "​كتلة المستقبل​" وجميع الناس من ​الشمال​ كل الشمال و​بيروت​ التي تحضننا وتحضن ​رفيق الحريري​ وصيدا و​البقاع​ والجنوب".

وفي كلمة له من ​بيت الوسط​، اكد الحريري أن "كل ما نريد أن نعمله هو ان نقوم بعملنا، تعقيدات التشكيل سنضعها خلفنا، وننظر الى الأماما وسنعمل مع الجميع حتى نقوم ب​لبنان​".