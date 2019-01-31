اوضحت مصادر "النشرة" أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ وزير الخارجبة ​جبران باسيل​ حسما الوضع الحكومي كما كان مخططاً اذ حصلوا على ١١ لتكتل ​لبنان القوي​ والرئيس ٢ جنبلاط ٤ قوات ١ مردة ٦ الثنائي الشيعي ١ مستقل ٥ للمستقبل وذلك بعد توزير حسن مراد نجل النائب ​عبد الرحيم مراد​ بعد اختياره من قبل رئيس الجمهورية، إذ يُعتبر مراد أقرب إلى الرئيس من النائب ​فيصل كرامي​".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الرئيس عون يحسم الوضع الحكومي كما كان مخطّطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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