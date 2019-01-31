بارك رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ب​تشكيل الحكومة​، فقال : "مبروك لجميع اللبنانيين، مبروك للزملاء في "​اللقاء التشاوري​ للنواب السنّة المستقلين، هيّا الى العمل".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: مبروك لجميع اللبنانيين والزملاء في اللقاء التشاوري وهيّا الى العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.