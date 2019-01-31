شقير: من لا يوافق على الحكومة الالكترونية فهو لا يريد توقف الفساد

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ أن "​الحكومة​ الالكترونية تخفف من حجم ​الفساد​، ومن لا يوافق على الحكومة الالكترونية فهو لا يريد توقف الفساد".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح شقير "أنني أتمنى من الحكومة والقوى جميعا أن تضع يدها بيد رئيس الحكومة ​الحريري​، فقد وصلنا الى شفير الهاوية ومن ثم تألفت الحكومة بعد أن رأى الجميع أنه بيننا وبين الانهيار القليل".

ولفت الى "أنني متحمس للعمل الحكومي، ومتحمس لأن تبدأ الحكومة بمشاريع سيدر، وأتحمس انه لدي أمل ان نذهب بالبلد الى مكان نتمناه"، مشيراً الى أن "هذا البلد ينهز ولا يقع، وطالما ما أن هناك قطاع خاص في ​لبنان​، فلبنان لا يقع".