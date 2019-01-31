تويني بارك بتشكيل الحكومة: عسى أن يتم إيجاد الحلول للمواضيع المستعصية

بارك الوزير الأسبق ​نقولا تويني​، ​تشكيل الحكومة​ الجديدة قائلًا: "مبروك لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ولرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وللشعب ال​لبنان​ي، تشكيل الحكومة الجديدة". وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تكون بداية خير وتقدّم، وأن تدفع هذه التشكيلة بلبنان إلى الإمام بعد كلّ التأخير في مواعيد ملحّة وملزمة، وأن يتمّ إيجاد الحلول للمواضيع الاقتصادية والحياتية المستعصية".

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