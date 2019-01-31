السير الذاتية للوزراء في الحكومة الجديدة:

السيرة الذاتية لرئيس الحكومة سعد رفيق الحريري

سعد الدين رفيق الحريري هو رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية إثر تسميته في الإستشارات النيابية المُلزمة. ولد ​سعد الحريري​ في 18 نيسان 1970. وهو متزوّج من السيدة لارا العظم، ولهما ثلاثة أولاد هم: حُسام ولولوة وعبد العزيز.

وقد تولّى المنصب عينه من تشرين الثاني 2009 حتى حزيران 2011، وفي العام 2016.

الرئيس سعد الحريري نائبٌ في مجلس النواب اللبناني بعدما فاز في الإنتخابات النيابية سنة 2009. وفاز في الإنتخابات النيابية العام 2005 وترأس كتلة المستقبل النيابية حتى حزيران 2009.

إنتُخب رئيساً لتيار المستقبل في تشرين الثاني 2016.

في العام 2007، منح رئيس الجمهورية الفرنسي، جاك شيراك، دولة الرئيس سعد الحريري وسام جوقة الشرف.

وفي العام 2014 منح رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، الرئيس الحريري وسام الإستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح الأكبر.

رئيس مجلس إدارة شركة "سعودي أوجيه"، أحد أهم شركات الأشغال العامة في العالم.

رئيس شركة "أوجيه الدولية للأعمال الدولية"، وهي شركة استشارات وأعمال مقرّها في فرنسا.

مؤسس ورئيس شركة أوجيه تيليكوم.

لديه استثمارات في عدة مشاريع متعلقة بالإتصالات والعقارات في كل أنحاء العالم.

تخرّج سعد الحريري من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة وحاز على إجازة في إدارة الأعمال الدولية في العام 1992.

نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني

شغل منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة في الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون منذ كانون الأول 2016. حائز على شهادة امتياز في الهندسة وماجيستير في ادارة الأعمال من بريطانيا.

هو اداري وخبير على المستوى الدولي في التخطيط والاقتصاد والتكنولوجيا. شغل عدداً من المناصب القيادية في أوروبا والشرق الأوسط، منها نائب الرئيس والشريك في مؤسسة الاستشارات الاستراتيجية والادارية "بوز أند كومباني" والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة الاتصالات السعودية STC Group.

هو عضو سابق وحالي في مجالس ادارات شركات عالمية، وعضو في مجلس الأجندة العالمية في منتدى الاقتصاد العالمي وزميل في شبكة القيادة العالمية في معهد أسبن، وعضو في معهد الهندسة والتكنولوجيا وفي مجلس المهندسين في المملكة المتحدة ورئيس Cedar Institute للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. من مؤلفاته: "جمهورية خارج الكهف"، "وجهة لبنان في عالمٍ متغيّر"، و"الشرق الأوسط في 2030".

وزير العمل كميل أبو سليمان

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 1979، وماجيستر في القانون من جامعة القديس يوسف سنة 1980، وماجيستر في القانون من جامعة هارفرد سنة 1981، وماجيستر في الفنون من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية سنة 1982.

هو عضو في نقابة المحامين في نيويورك ونقابة المحامين في بيروت. بدأ مهنته كمحاٍم في نيويورك عام 1982. هو حالياً شريك أساسي في مكتب المحاماة العالمي ديكارت، الذي يضم أكثر من ألف محاٍم وتتخطى ايرادته السنوية المليار دولار. يتولى أبو سليمان المناصب التالية ضمن مكتب ديكارت: رئيس مكتب لندن، عضو في لجنة إدارة المكتب، رئيس قسم الأسواق الناشئة، رئيس قسم الأسواق المالية العالمية.

يعتبر أحد أبرز المحامين عالمياً في مجالي الأسواق الناشئة والأسواق المالية العالمية، وقد اضطلع بدورٍ أساسي في هندسة مجموعة من العمليات المالية في أسواق رأس المال العالمية. وهو المحامي الأساسي لكافة إصدارات اليوروبوند التي تقوم بها الدولة اللبنانية منذ العام 1995. اختير كأحد أفضل المحامين الابتكاريين في أوروبا سنة 2016، من قبل الـFinancial Times، ونال أول جائزة "انجاز لمدى الحياة" سنة 2017 من قبل The International Financial Law Review.

كما سمّي كمتمّم الاتفاقات للعام 2018، من قبل The American Lawyer.

وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان

حائز على دبلوم دراسات عليا في ال​سياسة​ الدولية، معھد السياسة العالمية- واشنطن عام 2008، ودبلوم دراسات عليا في طب عام الأسنان المتقدم وبيولوجيا الفم، جامعة ميريالند في بالتيمور سنة 1997، وشھادة دكتور في جراحة الفم وطب الأسنان، من جامعة القديس يوسف - بيروت سنة 1984.

شغل منصب رئيس مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" في الفترة الممتدة بين عامي 1986 و1987، ومدير عام بيت المستقبل بين عامي 1989 و1990، وأمين الإعلام في المجلس السياسي للقوات (في الانتشار) بين عامي 1999 و2001. ترشّح للانتخابات النيابية عن مقعد الأرمن الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى للأعوام 2009 و2013 و2014، وهو الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للحزب للعام 2009.

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق

حائزة على شهادة الدكتوراه في علوم الاعلام والتواصل من جامعة باريس الثانية، استاذة في مواد الصحافة والتلفزيون والراديو في جامعة سيّدة اللويزة منذ العام 1997، وهي مؤسسة ورئيسة مؤسسة مي شدياق والمعهد الاعلامي التابع لها، ومؤسسة ورئيسة أكاديمية ALAC.

اعلاميّة لبنانيّة، عملت صحافية في إذاعة صوت لبنان سنة 1982، تزامناً مع دراستها في الجامعة اللبنانية. انطلقت في عالم الاعلام المرئي سنة 1985، فعملت في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" واعتبرت من مذيعي المحطّة الرئيسيين. وانتقلت شدياق إلى سويسرا سنة 1990، فعملت في السفارة الفرنسية قبل أن تعود إلى لبنان في نهاية سنة 1991. تميّزت بتقديم نشرات الأخبار المسائية عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" في التسعينات وانطلاقة الألفية الثالثة، ولا تزال صورتها راسخة في أذهان الجيل الماضي كإحدى أبرز المذيعات اللواتي سطع نجمهنّ سنوات طوالاً، كما قدّمت برنامج "نهاركم سعيد".

عرفت بمواقفها المناهضة للوجود السوري في لبنان. كان يوم 25 أيلول 2005، ذكرى أليمة، تعرّضت فيه لمحاولة اغتيال في منطقة جونيه، في ظلّ مسلسل التفجيرات الذي كان سائداً في لبنان وقتذاك. أصيبت بجروح بالغة وانتقلت لتلقي العلاج في فرنسا، ما أبعدها عن الشاشة الصغيرة، قبل أن تعود في برنامج "بكلّ جرأة" الذي عرض عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال". حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، وكتبت سيرتها الذاتية بالفرنسية تحت عنوان "السماء تنتظرني".

وزير الشباب والرياضية محمد فنيش

ولد في بلدة معروب قضاء صور سنة 1953، متأهل وله سبعة أولاد.

يحمل اجازة في الرياضيات (كلية العلوم ـ الجامعة اللبنانية) واجازة في العلوم السياسية (كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ الجامعة اللبنانية).

عمل في اطار اللجان الاسلامية في الضاحية الجنوبية من أجل مواجهة الاحتلال الصهيوني ورفع الحرمان عن المستضعفين في الجنوب والضاحية خلال السبعينات. شارك في التصدي للاجتياح الصهيوني لبيروت خلال الحصار الذي فرضه العدو على العاصمة. شارك في التصدي لاتفاق 17 ايار من خلال العمل الشعبي خلال المواجهات التي حصلت مع السلطة آنذاك. اعتقل في 26 تشرين الثاني عام 1984 على يد قوات الاحتلال الصهيوني داخل زنازين معتقل أنصار وسجون الاراضي الفلسطينية المحتلة.

انخرط في "حزب الله" مع بداية تشكله وتسلم مسؤوليات عدة منها: مسؤول منطقة الجنوب خلال فترة الاحتلال، عضو في شورى القرار، عضو في اللجنة السياسية التي تشكلت مع انطلاق العمل التنظيمي، ومسؤول عن العلاقات الخارجية. تولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي في "حزب الله".

ترشح عن "حزب الله" في دورة انتخابات 1992 وانتخب نائبا عن قضاء صور ثم انتخب نائبا عن بنت جبيل في انتخابات 1996و2000 . عمل في المجلس النيابي من خلال كتلة الوفاء للمقاومة على الدفاع عن حقوق المواطنين وساهم في بلورة العديد من القوانين كما رئس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في دورتي 96 و 2000.

عضو في لجنة المال والموازنة في دورات 92 ، 96 ، 2000 و تموز 2005 . عضو في لجنة حقوق الانسان .عضو المؤتمر القومي الاسلامي .عضو مؤسس في الهيئة الوطنية لمقاومة الاحتلال. عضو مؤسس في لجنة المتابعة لدعم قضية الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية. عين وزيرا للطاقة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تموز 2005.

عين وزيرا للعمل في حكومة الرئيس السنيورة الثانية تموز 2008. عين وزيرا لشؤون التنمية الادارية في حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009. اعيد تعيينه وزيرا لشؤون التنمية الادارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 13/6/2011، ووزيرا للدولة في حكومة الحريري الأخيرة.

وزير الخارجية ​جبران باسيل​

ولد في البترون في 21 حزيران 1970. - متأهل من شانتال ميشال عون ولهما يارا وغبريال وجورج.

حائز على اجازة في الهندسة المدنية سنة 1992 وماجستير في المواصلات سنة 1993 من الجامعة الأميركية في بيروت. يعمل في مجال البناء والاستثمار العقاري منذ سنة 1994.

ناشط في التيار الوطني الحر منذ قيامه، وتحمل عدة مسؤوليات فيه آخرها مسؤولية الاتصالات السياسية. ترشح عن البترون في الانتخابات النيابية للعام 2005.

تولى مهام وزير اتصالات في الحكومة اللبنانية منذ تموز 2008 حتى تشرين الثاني 2009. وترشح عن البترون في الانتخابات النيابية للعام 2009 ونجح في الانتخابات النيابية عام 2018.

تولى مهام وزارة الطاقة والمياه منذ عام 2009، ووزارة الخارجية في حكومة الحريري الأخيرة.

وزير المالية علي حسن خليل

- ولد في الخيام في 15/7/1964. متأهل من الدكتورة سامية حيدر صالح ولهما اربعة اولاد: حسن واسامة ومحمد ونور.

مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية ومحام بالاستئناف. انتسب الى صفوف حركة "امل" منذ صغره وتولى مسؤوليات عدة في الحركة آخرها مسؤول اقليم بيروت.

عضو سابق في مجلس ادارة اليسار وعضو في هيئة الرئاسة في حركة "امل" ورئيس اتحاد شباب لبنان.

انتخب نائبا في انتخابات عام 1996 عن احد المقعدين الشيعيين في مرجعيون - حاصبيا. اعيد انتخابه في 2000، 2005 و2009 و2018.

عين وزيرا للزراعة في حكومة الرئيس رفيق الحريري 2003-2004. عين وزيرا للصحة العامة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 13 تموز2011. عين وزيرا للمالية في حكومة الرئيس تمام سلام في 15 شباط 2014، وفي حكومة الحريري الأخيرة.

وزير الدفاع الياس بو صعب

المدير التنفيذي ومؤسس الجامعة الأميركية في دبي، ورئيس بلدية ضهور الشوير من العام 2009 إلى العام 2012.

صاحب اذاعة صوت المدى، متأهل من الفنانة جوليا بطرس، وله ولدان سامر وطارق.

حائز على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة، حيث انتخب مرتين رئيسا لجمعية الحكومة الطالبية، واجازة في التسويق من الكلية الأميركية في لندن.

في العام 1992، شغل منصب أول رئيس للخريجين اللبنانيين من بريطانيا The Lebanese Graduates of Britain (LGB).

في العام 1995، انتقل إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث شارك في تأسيس الجامعة الأميركية في دبيAUD، أول جامعة اميركية معترف بها في منطقة الخليج. وفي السنوات التي تلت تأسيس الجامعة الاميركية في دبي AUD، اكتسب بو صعب خبرة واسعة في مجال التعليم العالي والعمل في مجالات متنوعة مثل إنشاء مؤسسات وبرامج تعليمية جديدة، التفاوض والتعاون التعليمي مع العديد من الجامعات الكبرى، وتقديم التعليمات للحكومات بشأن التعليم العالي واقامة مشاريع استثمارية اخرى في كل أنحاء العالم العربي.

يعمل مع مؤسسة كلينتون التي أسسها الرئيس السابق للولايات المتحدة بيل كلينتون، والتي توفر المنح الدراسية كل عام إلى أربعين طالبا من الولايات المتحدة، للدراسة في الجامعة الأميركية في دبي في الشرق الأوسط وهو عضو ناشط بها منذ العام 2005. وانجازاته على المستوى التعليمي مهدت الطريق لAUD الجامعة الأميركية في دبي أن تؤدي دورا هاما في مواجهة التحديات العالمية، وردم الهوة بين الشرق والغرب وتعزيز التناغم بين الثقافات.

عيّن وزيراً للتربية في حكومة تمام سلام، وانتخب نائباً في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وزير الأشغال يوسف فنيانوس

ولد في زغرتا في العام 1964. متأهل من صونيا ابو عرب ولهما 3 اولاد: انطوان-ايريس- تالا.

انهى دروسه الثانوية في مدرسة الاباء الكرملين، حائز على اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث، تدرج في مكتب الاستاذ بسام الداية في طرابلس.

حائز على شهادتين في التحكيم من معهد التحكيم العربي في القاهرة والتحكيم الدولي في لندن، تدرج في مناصب عدة في تيار المرده انطلاقاً من مكتب الشباب الى مستشار النائب سليمان فرنجيهً. عيّن وزيراً للأشغال العامة والنقل في حكومة الأخيرة.

وزير التربية أكرم شهيب

متأهل من سلمى الجردي وله أربعة أولاد.

حائز على شهادة بكالوريوس في التاريخ من جامعة بيروت العربية، وحائز على ماجستير في مادة التاريخ المعاصر من جامعة القاهرة.

عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، وعين سنة 1991 نائبا عن الحزب التقدمي الإشتراكي في البرلمان اللبناني بعد زيادة عدد المقاعد النيابية.

انتخب نائبا في مجلس النواب عن دائرة عاليه، عن سنوات 1992، 1996، 2000، 2005، 2009، 2018.

عين وزيرا للبيئة في حكومة رفيق الحريري ما بين 7 تشرين الثاني 1996، و4 كانون أول 1998. عين وزيرا للمهجرين في حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010.

وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​

ولد عام 1972 - الخلوات - حاصبيا في البقاع الغربي - راشيا. حائز على بكالوريوس ادارة اعمال - الجامعة الأميركية في بيروت.

عيّن أمين عام لمنظمة الشباب التقدمي من عام 1997 الى عام 2001، وامين عام مساعد لاتحاد الشباب العرب منذ عام 1999 الى عام 2004.

عيّن عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي منذ عام 1999 حتى اليوم.

انتخب نائبا في اللقاء الديموقراطي النيابي عن دائرة البقاع الغربي- راشيا عام 2005، عين وزير دولة لشؤون مجلس النواب في الحكومة بتاريخ 11/7/2008، وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 13 حزيران 2011، ووزيراً للصحة في حكومة تمام سلام.

وزير الزراعة حسن اللقيس

الوضع الاجتماعي:

- من مواليد بلدة بوداي – قضاء بعلبك في العام 1965.

- متأهل من الدكتورة ولاء أحمد دياب وله منها ثلاثة أولاد.

المؤهلات العلمية:

- استاذ محاضر في كلية الهندسة ضمن ملاك الجامعة اللبنانية منذ العام 2000 وحتى تاريخه.

- دكتوراه في هندسة الميكانيك من جامعة INSA – تولوز – فرنسا.

- دبلوم الدراسات المعمقة DEA من الجامعة نفسها.

- دبلوم في هندسة الميكانيك من جامعة تشرين – اللاذقية – سوريا.

- البكالوريا اللبنانية – فرع الرياضيات من ثانوية بعلبك الرسمية.

- أعد عشرات الأبحاث و الدراسات العلمية و الهندسية التي تم نشرها في الخارج.

المسؤوليات الحركية:

- رئيس المكتب التربوي المركزي في حركة امل منذ العام 2014 وحتى تاريخه.

- عضو المكتب السياسي للحركة من العام 2012 وحتى العام 2014.

- رئيس مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة من العام 2006 وحتى العام 2010.

وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل عبد اللطيف افيوني

- من مواليد ١٩٦٩

- خريج الليسيه الفرنسية

-والده الدكتور عبداللطيف افيوني المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة

- والدته أمال ممدوح رعد المديرة السابقة لثانوية زاهية قدورة الرسمية -له ولدان: نديم و سامي

- حائز على :

1- شهادة في الهندسة من جامعة بوليتكنيك ‪École Polytechnique في باريس، ‬‬‬‬‬

2- ماجستير اختصاص في هندسة الاتصالات من المعهد الوطني العالي للاتصالات في باريس ‪ENSTP ‬‬‬‬‬

3- ماجيستير في العلوم المالية من جامعة باريس الأولى ‪Pantheon Sorbonne ‬‬‬‬‬

- مدير ومسؤول مصرفي وخبير في اقتصاد الدول الناشئةً وفي الاسواق المالية العالمية.

- أمضى اكثر من ٢٥ عاماً في مصارف استثمار عالمية في باريس ونيويورك ولندن ومنها "كريدي سويس" في لندن حيث شغل،على مدى تسعة عشر عاما بين العام ١٩٩٩ و العام ٢٠١٨ ،مراكز قيادية متعددة في قطاع الاسواق المالية وفي قطاع تمويل الدول والمؤسسات والشركات في الدول الناشئة.

- شغل منذ العام ٢٠١٤ في مصرف الاستثمار في "كريدي سويس" مركز رئيس مجموعة تغطية الدول الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.

- أدار عدداً كبيراً من عمليات التمويل والمشاريع والاستشارات المالية في دول ناشئة متعددة وعلى الإخص في الشرق الأوسط ولبنان مع الحكومة اللبنانية وغيرها من المؤسسات.

- عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في جمعية المسؤولين المصرفيين اللبنانيين العالميين (لايف ‪LIFE)‬‬‬‬‬

- شارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية في لبنان وله عدة مقالات في معالجة الازمةً الاقتصادية وفي اصلاح الاقتصاد وتحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات.

وزيرة دولة لشؤون المرأة فيولات خيرالله الصفدي

• مواليد 20 ايلول 1981، متأهلة من الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، وأم لولدين هما جان-بيار وماتيو سلوان.

• متخصصة في إدارة الأعمال الدولية من جامعة سيدة اللويزة.

• تتابع حاليًا دراسات عليا في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة سيدة اللويزة.

• تشغل منذ العام 2010 منصب المدير التنفيذي لـ"مجموعة الصفدي القابضة".

• ترأس حاليًا جمعية "اكيد فينا سوا" و"جمعية صفديالثقافية" و"مركز الصفدي الثقافي".

• عملت كمستشارة إعلامية في وزارتي الاقتصاد والمالية من العام 2010 حتى العام 2014.

• انطلقت عام 2000 بمسيرتها الاعلامية من "المؤسسة اللبنانية للارسال" حيث عملت كمذيعة برامج ثم كمذيعة لنشرة الأخبار المسائية ومقدّمة برامج علىمحطة "الام تي في" حتى العام 2011.

• حائزة على شهادة تنفيذية في القيادة العامة، التفاوض وصنع القرار من جامعة هارفرد.

• حائزة على شهادة تدريب في مجال إتيكيت العمل من المدرسة البريطانية للآداب.

• وتشغل المناصب التالية:

- عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

- عضو في مجلس الأمناء في جامعة سيدة اللويزة.

- نائب رئيس جمعية الأهل لدعم التوحد AAA)).

- عضو في المجلس الإداري النسائي لبرنامج المرأة والسياسة العامة في كلية كينيدي في جامعة هارفارد.

وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

من مواليد 1/9/1954، فاريا - كسروان، وهو متزوج من المحامية ندى القسيس ولهما اربعة اولاد.

مدير عام في فرنسبنك منذ كانون الثاني 2005، نائب رئيس مجلس ادارة بنك المال المتحد - السودان منذ 2006. رئيس لجنة الدراسات في جمعية مصارف لبنان منذ سنة 2013، ولا يزال عضوا فيها منذ عام 1999 علما بأنه كان قد عين رئيسا لها خلال 2008/2009. عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ سنة 2017 ورئيس لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس.

وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري

مواليد 27 كانون الثاني 1983، عين الريحانة، قضاء كسروان، متأهلة من الدكتور يوسف خوري منذ العام 2014 ولديهما ابنة، جوليا.

- مستشارة وزير الطاقة والمياه منذ العام 2010. بعد أن تابعت دراساتها العليا في باريس، عملت لمدة 4 سنوات في الاستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية. عام 2010 عادت إلى لبنان لتعمل مع وزارة الطاقة والمياه على تنسيق تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء في لبنان. خدماتها الاستشارية تعدت قطاع الكهرباء الى مشاريع وملفات أخرى تتعلق بالهيكلية التنظيمية لوزارة الطاقة والمياه ومؤسساتها.

تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف، وشهادة دراسات عليا في الادارة من المدرسة العليا للتجارة في باريس. (ESCP Europe)

ناشطة في التيار الوطني الحر، وعينت عام 2016 منسقة اللجنة الاستشارية للطاقة والمياه في التيار.