موغيريني: الدول الأوروبية قررت تشكيل مجموعة اتصال حول فنزويلا

أعلنت مفوضة ال​سياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ أن "وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه قرروا تشكيل مجموعة اتصال خاصة ب​فنزويلا​".

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