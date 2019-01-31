عمار: فضيحة طريق الأوزاعي عبارة عن عدم إنجاز الدولة لمسؤولياتها

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ "أننا من خلال فضيحة طريق الأوزاعي أمام عدم إنجاز الدولة لمسؤولياتها". وخلال حديث تلفزيوني أثناء تفقده طريق الأوزاعي، أوضح عمار أن "​اتحاد بلديات الضاحية​ و​بلدية برج البراجنة​ يواجهون المشكلة بطريق آنية ولا بد من حل جذري للموضوع".

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