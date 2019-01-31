جميل جبق: سأكون وزيرا لكل اللبنانيين بغض النظر عن إنتمائهم

أكد وزير الصحة في ​الحكومة​ ​الجديدة​ جميل جبق أنه "سوف اكون وزيرا لكل اللبنانيين بغض النظرعن انتمائهم الطائفي أو السياسي". وشكر جبق وزير الصحة السابق ​غسان حاصباني​ على كل الجهود التي قام بها في فترة توليه الوزارة.

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