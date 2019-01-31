روني لحود: الأولوية بالقبول لمن قدم الطلب سابقا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​ أن "300 مليار ليرة لا تكفي لذوي الدخل المحدود"، مشيراً إلى أن "​المصارف​ قد لا تستمر في التعاون وقد تقول أنها لن تعطي ​المصرف المركزي​ بالليرة كما كان يحصل في السابق، وفق اجواء صدرت عن جمعية المصارف".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت لحود إلى أن "الأولوية بالقبول لمن قدّم الطلب سابقا وندعوهم لتحضير ملفاتهم من دون تحضير رعبون"، مشيرا الى "ان تعميم مصرف لبنان يحل جزءا صغيرا من مشكلة كبيرة، في حين ان المصرف المركزي لا يضخ السيولة اللازمة بهدف المحافظة على سعر الليرة،" ولفت لحود الى ان مبلغ الـ 300 مليار ليرة المقرر لهذا العام، سيعطى بنفس الشروط التي كانت سارية سابقاً بالنسبة لقروض الاسكان، ولكن المبلغ هذا ليس مخصصا بكامله للمؤسسة العامة للاسكان".