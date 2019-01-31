ركّزت وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت خيرالله الصفدي، على أنّ "بقدر سروري بأنّه أُسندت إليّ مهمّة العمل على تأهيل الشباب والمرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بقدر ما أشعر بالمسؤولية الكبيرة الّتي أُلقيت على عاتقي".
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "انطلاقًا من هذه المسؤولية، أتعهد بأن أبذل كلّ الجهود من أجل تثبيت الشباب في أرضهم وتعزيز قدرات المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية".
وتوجّهت الصفدي بالشكر إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لثقتهما، و"أنحني أمام داعمي الاول وملهمي الأوّل زوجي الوزير السابق محمد الصفدي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيوليت الصفدي: أتعهد بأن أبذل كل الجهود لتثبيت الشباب بأرضهم وتعزيز قدرات المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.