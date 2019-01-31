فيوليت الصفدي: أتعهد بأن أبذل كل الجهود لتثبيت الشباب بأرضهم وتعزيز قدرات المرأة

ركّزت وزيرة الدولة لشؤون ​المرأة​ فيوليت خيرالله الصفدي، على أنّ "بقدر سروري بأنّه أُسندت إليّ مهمّة العمل على تأهيل ​الشباب​ والمرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بقدر ما أشعر بالمسؤولية الكبيرة الّتي أُلقيت على عاتقي".

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "انطلاقًا من هذه المسؤولية، أتعهد بأن أبذل كلّ الجهود من أجل تثبيت الشباب في أرضهم وتعزيز قدرات المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية".

وتوجّهت الصفدي بالشكر إلى رئيسي الجمهورية و​الحكومة​ لثقتهما، و"أنحني أمام داعمي الاول وملهمي الأوّل زوجي الوزير السابق ​محمد الصفدي​".