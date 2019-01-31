المطران درويش هنأ الرئيس عون بالحكومة الجديدة والوزراء البقاعيين الجدد

توجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، مع اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، برسالة تهنئة الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ودولة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ودولة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، والى الوزراء البقاعيين، متمنياً لهم كل التوفيق في المهام الوزارية الجديدة، آملا في ان يحملوا هموم ومشاكل البقاعيين الى طاولة مجلس الوزراء لايجاد الحلول لها، وان يحظى البقاع بحصة كبيرة من التنمية وان يكونوا خير من يمثل البقاع أرض المحبة والتعايش.

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