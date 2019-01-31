أكد عضو "اللقاء التشاوري" وكتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية "أننا نشكر كل من وقف إلى جانبنا وتحديدا "حزب الله" الذي بدعمه وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت سكرية إلى أن "البعض حاول أن ينكر ما يمثل اللقاء داخل الطائفة السنية".
كانت هذه تفاصيل خبر سكرية: نشكر كل من وقف إلى جانبنا وتحديدا حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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