سكرية: نشكر كل من وقف إلى جانبنا وتحديدا حزب الله

أكد عضو "​اللقاء التشاوري​" وكتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ "أننا نشكر كل من وقف إلى جانبنا وتحديدا "​حزب الله​" الذي بدعمه وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت سكرية إلى أن "البعض حاول أن ينكر ما يمثل اللقاء داخل ​الطائفة السنية​".