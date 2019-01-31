الجزيرة:قوات الأمن الفنزويلية تنسحب من أمام منزل عائلة غوايدو بكاراكاس

ذكرت قناة "الجزيرة" أن قوات الأمن الفنزويلية انسحبت من أمام منزل عائلة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو بعد تجمع العشرات من مناصريه في العاصمة الفنزويلية كاراكاس".
وكانت القناة قد أفادت بأن "قوات الأمن طوّقت منزل عائلة غوايدو في كاراكاس".
يذكر أن غوايدو ندد "بترهيب قوات الأمن الفنزويلية لعائلته".
وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا إنتقالياً لفنزويلا مدعوماً من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والأميركية وأستراليا وإسرائيل التي اعترفت بشرعيته.
فيما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذا الإعلان واعتبره انقلابا. وأعلن الجيش الفنزويلي دعمه لمادورو، بالإضافة إلى روسيا والصين وإيران وكوبا والمكسيك والأوروغواي.
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