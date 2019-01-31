أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ ستتوسل إليّ لبناء الجدار ولن يكون هناك اتفاق بدون الجدار". وخلال حديث للصحفيين في ​البيت الأبيض​، لفت ترامب إلى أنه "في 15 شباط سيعود الإغلاق، وإذا لم يكن هناك جدار، فأنا لا أريد حتى أن أضيع وقتي في قراءة ما لديهم من مطالب".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: بيلوسي ستتوسل إليّ لبناء الجدار ولن يكون هناك اتفاق بدون الجدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.