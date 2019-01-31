خارجية البحرين استنكرت تدخل إيران بشأنها الداخلي: خطر النظام الإيراني يتزايد

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في البحرين، عن بالغ قلقها واستنكارها لـ"تدخّلات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشأن أحكام القضاء في البحرين".
وأكّدت في بيان، أنّ "مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة الّتي تشنّها إيران ضمن إستراتيجيتها الممنهجة ضدّ البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظلّ مصدرًا لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى إلى تكريس الجهود والأعمال الإرهابية لتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ضاربة بعرض الحائط كلّ الأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها".
وشدّدت على أنّ "خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي للبحرين والتشكيك في قضائها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، وخاصة في المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، الّتي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة"، مبيّنةً أنّ "هذا الأمر يستوجب تصديًا حازمًا من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكرّرة".
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