بولتون: أتمنى لمادورو وكبار مساعديه تقاعداً هادئاً بعيدا عن فنزويلا

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أنه "على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اغتنام الفرصة من إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو عن العفو والأفضل عدم التأجيل".
ولفت بولتون إلى "أنني أتمنى لمادورو وكبار مساعديه تقاعداً هادئاً وطويلاً على شاطئ جميل في مكان ما بعيداً عن فنزويلا".
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