بولتون: أتمنى لمادورو وكبار مساعديه تقاعداً هادئاً بعيدا عن فنزويلا

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أنه "على الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ اغتنام الفرصة من إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ عن العفو والأفضل عدم التأجيل".

ولفت بولتون إلى "أنني أتمنى لمادورو وكبار مساعديه تقاعداً هادئاً وطويلاً على شاطئ جميل في مكان ما بعيداً عن ​فنزويلا​".