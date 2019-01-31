ظريف: ما زلنا على استعداد للمشاركة البناءة مع أوروبا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أن إيران ما زالت مستعدة للمشاركة البناءة مع أوروبا على قدم المساواة والاحترام المتبادل".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت ظريف إلى أن "إيران ترحب بالآلية المالية في التعامل مع أوروبا، وهي خطوة أولية تأخرت طويلا، تنفيذا للإتفاقات التي تمت في أيار من عام 2018 لإنقاذ الإتفاق النووي الإيراني بعد إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات غير الشرعية".
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