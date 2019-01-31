ظريف: ما زلنا على استعداد للمشاركة البناءة مع أوروبا

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "أن إيران ما زالت مستعدة للمشاركة البناءة مع ​أوروبا​ على قدم المساواة والاحترام المتبادل".

وفي تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، لفت ظريف إلى أن "إيران ترحب بالآلية المالية في التعامل مع أوروبا، وهي خطوة أولية تأخرت طويلا، تنفيذا للإتفاقات التي تمت في أيار من عام 2018 لإنقاذ الإتفاق ​النووي الإيراني​ بعد إعادة فرض ​الولايات المتحدة​ للعقوبات غير الشرعية".