سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران

أعلن وزراء خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا رسميا عن "إنشاء آليات خاصة بتنفيذ المعاملات التجارية مع إيران تجاوزا للعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة".
وأوضح وزراء الدول الثلاث في بيان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بوخاريست، أنه "تعلن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتوافق مع تمسكها الصارم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي) وجهودها الرامية للحفاظ عليها، عن تشكيل أداة دعم العمليات المالية التجارية INSTEX SAS، وهي آلية خاصة تهدف إلى تبسيط تنفيذ معاملات مالية تجارية قانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وإيران".
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