محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

هدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وطالبه بالاستفادة من عرض المعارض خوان جوايدو بالخروج الآمن.

وكتب بولتون في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، الخميس: "أتمنى أن لنيكولاس مادورو وكبار مستشاريه استقالة هادئة، وحياة لطيفة على شاطئ بعيدًا عن فنزويلا. عليهم الاستفادة من عفو الرئيس جوايدو. كلما كان الأمر أسرع كلما كان أفضل".

وكان بولتون وصف حكومة مادورو بأنها كعصابات المافيا التي تنهب الشعب الفنزويلي، وذلك في إطار الدعم الأمريكي للمعارض جوايدو الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وطالب جوايدو من الجيش في فنزويلا التخلي عن مادورو الذي وصفه بغير الشرعي وأنه جاء عبر انتخابات فاسدة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش وقوفه مع الرئيس مادورو الذي تم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة في بداية الشهر الجاي لمدة ست سنوات. واعتبرت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية الانتخابات فاسدة ومادورو رئيس غير شرعي.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ترامب يهدد مادورو: استَقِل وعِش على شاطئ هادئ بعيدا عن فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.