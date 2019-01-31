اتفاقية تعاون بين جامعة سوهاج ومعهد الخدمة الاجتماعية لتبادل الخبرات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

بحث الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور فوزي العمدة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك.

ووقع رئيس الجامعة اتفاقية تعاون مع المعهد، بهدف المساهمة في تقديم الخدمات التعليمية والمبادرات التدريبية والتأهيلية للطلاب، لصقل مهاراتهم وإعدادهم علميًا وعمليًا للمنافسة في سوق العمل بعد التخرج.

وأوضح "عزيز" أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة إمكانية تدريب طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد علي معايير جودة المؤسسات التعليمية، وبرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي تنظمها الجامعة، إلى جانب المشاركة في إقامة وتنظيم المؤتمرات العلمية ومؤتمرات التوظيف التي ينظمها الطرفين .

من جانبه قال الدكتور فوزي العمدة، إنه جرى بحث آليات التعاون مع الجامعة، من خلال توفير كافة المقومات المادية بالمعهد من منشآت تعليمية وقاعات ومعامل، إلى جانب الإقامة بالأماكن المخصصة الخاصة بالمعهد ليستفيد منها طلاب الجامعة.