"جمعية خريجي الهندسة" تكرم 34 مهندسًا بينهم محلب وشريف إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت جمعية خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، احتفالية كبرى مساء اليوم لخميس، لتكريم عدد من المهندسين الذين خدمو الوطن من خلال أعمالهم العظيمة.

وقال بدر إن الاحتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية، نضيفًا: "أننا اليوم لن نتمكن من تكريم كل المهندسين العظماء لكنها لن تكون المرة الأولى والأخيرة، بل سيتم تنظيم احتفالات خلال الفترة المقبلة لتكريم باقي المهندسين.

وأكد بدر أنه تم اختيار نقابة المهندسين مكانًا لتنظيم الاحتفالية، لأنها بيت لكل المهندسين والسد الأول له، فالنقابة هي التي تقدما لنا مل الخدمات خلال رحلة عملنا وختى بعد البلوغ لسن المعاش.

وتم تكريم نحو 35 شخصية عامة وقيادية من خريجي الكلية الذين قدموا خدمات للوطن والكلية والجمعية. كما تم تكريم كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس ابراهيم محلب رئيس محلس الوزراء السابق أيضا، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وكذلك المهندس أسامة شوقي، نقيب مهندسي القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، والمهندس حسن عبد العزيز، والمهندس طارق قابيل، والدكتور أسامة حمدي، وعدد آخر من المهندسين.