محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها مساء الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 341 معاونًا للنيابة العامة. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي حمل رقم 62 لسنة 2019 متضمنًا الأسماء.​

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. السيسي يصدق على تعيين 341 معاونًا للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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