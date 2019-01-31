من هي ريا الحسن أول وزيرة للداخلية في لبنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حينما وقع الاختيار على امرأة كوزيرة للمالية في لبنان عام 2009، كان الحديث عن أن "جيوب اللبنانيين" صارت في قبضة سيدة وهي ريا الحسن. وبعد عشر سنوات ومع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة صار أمن اللبنانيين في يد نفس السيدة، فقد وقع الاختيار عليها كوزيرة للداخلية.

هذه المرة الأولى التي تشغل سيدة منصب وزير الداخلية في لبنان، وذلك بعد تشكيل حكومة رئاسة سعد الحريري تتألف من 30 حقيبة وشغلت فيها النساء 4 وزارات.

اختيرت ندى البستاني لوزارة الطاقة، وريا الحسن للداخلية ومي شدياق كوزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية، بجانب ڤيوليت خير الله الصفدي كوزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي للشبان والمرأة.

من هي ريا الحسن؟

ولدت وزيرة الداخلية الجديدة في يناير عام 1967، ومتزوجة حاليًا ولديها 3 بنات هن دانا (مواليد 1993)، راما (مواليد 1995)، زين (مواليد 2004).

حصلت الحسن في عام 1987 على شهادتها الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية وذلك عام 1990.

شغلت في الأعوام من 1995 إلى 1999، منصب مساعدة لوزير المالية ومنسقة تنفيذ الشؤون المالية بالوزارة، وكانت مسئولة قبل دخول الوزارة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية.

منذ 2003 عملت الوزيرة مع ثلاثة وزراء للمالية، قبل أن يتم اختيارها في عام 2009 لتكون وزيرة للمالية في عهد حكومة سعد الحريري، واستمرت في المنصب حتى 2011.

قرر رئيس الوزراء تمام سلام في عام 2015 تشكيل مجلس إدارة لهيئة اقتصادية في طرابلس، واختار آنذاك ريا الحسن كرئيسة للمجلس ومديرة عامة له.

في حوار أجرته بعد عام من توليها وزارة المالية، قالت إنها لا يمكن أن تغفل كونها امرأة في موقع وزيرة، مضيفة: "بالتالي فإن المسؤولية ملقاة على عاتقي لتغيير الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا، إضافة إلى مسؤولياتي ومهمّاتي الوزارية التي يفرضها عليّ منصبي".