إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المعتقلين في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كراكاس (أ ش أ)
أوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن الصحفيين الفرنسيين اللذين تم اعتقالهما في فنزويلا تم إطلاق سراحهما.
وأضافت الشبكة أن الصحفيين "بابتيست دي مونستييه" و"بيار كايلي" أطلقت السلطات الفنزويلية سراحهما وسوف يعودان قريباً إلى باريس، وذلك من دون التطرق للمزيد.
وكانت الخارجية الفرنسية قد طالبت - في وقت سابق اليوم - السلطات الفنزويلية بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين يعملان لحساب قناة (تي.إم.سي.) التلفزيونية، وذلك بعد يومين من اعتقالهما. وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا في وقت سابق أن مجموعة من الصحفيين الأجانب قد دخلوا البلاد دون الحصول على تصاريح عمل.
يُشار إلى أن البرلمان الأوروبي دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا مع تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا بعد أن أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد أمام تجمع حاشد في العاصمة كاراكس في وقت سابق هذا الشهر.
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