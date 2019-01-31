غارة أميركية تقتل 24 مسلحاً من حركة "الشباب" في الصومال

صرحت الولايات المتحدة اليوم الخميس، أن غارة جوية أميركية في الصومال قتلت 24 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابي.
وأضافت القوات الأميركية في بيان لها، إن الضربة الجوية نفذت أمس الأربعاء في إقليم هيران بوسط البلاد، وأنها حسب تقديراتهم لم تسفر عن مقتل أي مدني.
وقال البيان إن "هذه الضربة الجوية الدقيقة جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي، حيث تزيد الضغط على الشبكة الإرهابية وجهودها للحشد في المنطقة".
وتتعاون القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال وقوات الأمن الوطني الصومالية، لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.
وتشن حركة "الشباب" المتطرفة هجمات على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الصومال، بشكل منتظم.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الشباب الصومالية ترتبط بشبكة القاعدة الإرهابية.
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