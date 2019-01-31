ترامب: سنسحب القوات الأميركية من أفغانستان إذا تم التوصل لاتفاق سلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه سيسحب القوات الأميركية من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاماُ.

وقال المبعوث الأميركي الخاص يوم الإثنين إن الولايات المتحدة وحركة طالبان وضعتا الخطوط العريضة لاتفاق سلام، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الحركة قبلت مطالب أميركية رئيسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الأربعاء، إن المفاوضات في أفغانستان تسير بشكل جيد بعد أن قال مسؤولون أميركيون في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات.

وكتب ترامب على تويتر يقول إن المحادثات "تسير بشكل جيد". ولم يتحدث عن أي اتفاق محتمل مع طالبان أو عن وجود القوات الأميركية في أفغانستان.

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وقال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام. غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.