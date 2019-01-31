جوايدو يندد بترهيب قوات الأمن الفنزويلية عائلته

ندد خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، بالترهيب الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته، محملاً الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له.

وقال في خطاب في كراكاس إن "القوات الخاصة موجودة في منزلي وتسأل عن مكان وجود زوجتي فابيانا. في هذه اللحظة بالذات، تعتقد الديكتاتورية أنها ستنجح في ترهيبنا".

واعترف البرلمان الأوروبي في قرار صوت عليه في بروكسل اليوم الخميس، بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة" لبلاده داعياً كل دول الاتحاد الاوروبي إلى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد".

وفي القرار الذي اعتمد خلال جلسة عامة في بروكسل، دعا النواب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "والدول الاعضاء إلى اعتماد موقف حازم وموحد والاعتراف بخوان غوايدو كالرئيس الشرعي الوحيد بالوكالة للبلاد".

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وهذا الاعتراف بالمعارض الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا سيبقى ساريا "إلى حين اجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف إعادة الديموقراطية" إلى البلاد.