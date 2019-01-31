باكستان تجري عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي

ارشيفية

وكالات

أعلن مكتب العلاقات العامة للخدمات المشتركة الباكستانية (ISPR) إجراء القوات المسلحة في البلاد عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "نصر" البالستي التكتيتي أرض- أرض قادر على حمل رأس حربي نووي.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب، فقد تم تنفيذ الاختبار في إطار تدريبات القيادة العسكرية للقوات الاستراتيجية للجيش، تم خلالها

إطلاق رشقة من أربعة صواريخ في 24 يناير، بالإضافة إلى عمليتي إطلاق منفردتين في 28 و31 من الشهر نفسه.

وأضاف البيان أن المرحلة الثانية من هذه التدريبات هدفت لاختبار قدرة الصواريخ على المناورة خلال تحليقها، بما في ذلك

في الجزء النهائي من مسارها، والقدرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي حالي في منطقتنا أو أي نظام آخر قيد التطوير".

ويبلغ مدى صاروخ الوقود الصلب أحادي المرحلة المحمول "نصر" 70 كم. وهو ذو دقة عالية قادر على حمل رأس حربي تقليدي أو رأس حربي نووي يصل وزنه إلى 400 كيلوجرام، وتم اختباره لأول مرة في باكستان في أبريل 2011.