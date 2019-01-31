مفتي الحوثيين يحرض على قتل الأبرياء

مفتي المليشيات الحوثية شمس الدين شرف الدين وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: مفتي الحوثي وقتل المدنيين.

وتناول الفيديو الفتوى التي أطلقها مفتي المليشيات الحوثية في اليمن شمس الدين شرف الدين، والتي دعا فيها إلى قتل أهالي حجور في محافظة حجة بسبب صمودهم ودفاعهم عن المدينة ضد المليشيات الانقلابية. فيها إلى قتل أهالي حجور في محافظة حجة بسبب صمودهم ودفاعهم عن المدينة ضد المليشيات الانقلابية.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن تلك الفتى لم تكن الأولى، حيث أن مفتي الحوثيين اعتاد نشر الطائفية والتحريض على الفتنة وقتل الأبرياء، حيث دعا في وقت سابق لقتل المتظاهرين ضد إجرام الحوثيين في المناطق المحررة، وإهدار دمهم في الحديدة.

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