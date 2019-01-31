ظهور ثالث حالة إصابة بالحمى القلاعية في كوريا الجنوبية

إصابة بالحمى القلاعية

وكالات

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن ظهور حالة ثالثة من مرض الحمى القلاعية، ما أثار المخاوف من انتشار المرض الحيواني شديد العدوى قبيل عطلة بداية السنة القمرية الجديدة.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بياناً صادر عن وزارة

الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، جاء فيه أنه "ثبُت إصابة أبقار في مزرعة لإنتاج اللحوم في تشونج-جو (147 كم) جنوب سول، بمرض الحمى القلاعية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم الكشف عن

نوع الفيروس تحديداً غداً الجمعة.

وتعد هذه الحالة هي الثالثة المؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية في البلاد، بعدما تم اكتشاف حالتين سابقتين في "أنسونج" بإقليم "كيونجكي" جنوب سول في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلا أن هذه هي الحالة الأولى للمرض التي يتم اكتشافها خارج الإقليم السالف ذكره والذي يحيط بالعاصمة سول.