- 1/2
- 2/2
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن ظهور حالة ثالثة من مرض الحمى القلاعية، ما أثار المخاوف من انتشار المرض الحيواني شديد العدوى قبيل عطلة بداية السنة القمرية الجديدة.
وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بياناً صادر عن وزارةالزراعة والغذاء والشؤون الريفية، جاء فيه أنه "ثبُت إصابة أبقار في مزرعة لإنتاج اللحوم في تشونج-جو (147 كم) جنوب سول، بمرض الحمى القلاعية".
وأشار البيان إلى أنه سيتم الكشف عن
وتعد هذه الحالة هي الثالثة المؤكدة للإصابة بالحمى القلاعية في البلاد، بعدما تم اكتشاف حالتين سابقتين في "أنسونج" بإقليم "كيونجكي" جنوب سول في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلا أن هذه هي الحالة الأولى للمرض التي يتم اكتشافها خارج الإقليم السالف ذكره والذي يحيط بالعاصمة سول.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور ثالث حالة إصابة بالحمى القلاعية في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.