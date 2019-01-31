ارتفاع سندات لبنان الدولارية بعد الإعلان عن الحكومة

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ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية، عقب إعلان الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، اليوم الخميس، بعد 9 أشهر من المساومات على الحقائب الوزارية.
وأظهرت بيانات "تريد ويب" أن السندات استحقاق 2037 قفزت 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس2018.
وارتفعت السندات استحقاق 2025 أكثر من 3 سنتات إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2018.
والشهر الماضي، أشار مصرف لبنان المركزي إلى إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة المحلية بأسعار
وقالت مصادر سياسية إن الزعماء اللبنانيين توصلوا، الخميس، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة من شأنها إنهاء 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية.
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