فنزويلا تطلق سراح الصحفيين الفرنسيين

جانب من الاشتباكات في فنزويلا - ارشيفية

وكالات

أفادت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية بأن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين تم اعتقالهما.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح الصحفيين "بابتيست

دي مونستييه" و"بيار كايلي"، مضيفة انهما سيعودان قريباً إلى باريس، دون أن تكشف المزيد من التفاصسيل.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة

الخارجية الفرنسية السلطات الفنزويلية بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين يعملان لحساب قناة "تي.إم.سي." التلفزيونية، وذلك بعد يومين من اعتقالهما.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، جورج أريزا، إن مجموعة من الصحفيين الأجانب قد دخلوا البلاد دون الحصول على تصاريح عمل.