فنزويلا تطلق سراح الصحفيين الفرنسيين

أفادت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية بأن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين تم اعتقالهما.
وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح الصحفيين "بابتيستدي مونستييه" و"بيار كايلي"، مضيفة انهما سيعودان قريباً إلى باريس، دون أن تكشف المزيد من التفاصسيل.
وفي وقت سابق، طالبت وزارة
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، جورج أريزا، إن مجموعة من الصحفيين الأجانب قد دخلوا البلاد دون الحصول على تصاريح عمل.
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