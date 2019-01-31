مقتل 24 مسلحاً في غارة للجيش الأمريكي بالصومال

وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مقتل 24 مسلحاً من حركة الشباب بعد قيامه بغارة في الصومال.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا،

في بيان، أن الغارة الجوية نُفذت أمس الأربعاء بالقرب من معسكر للمتطرفين في "شبيلي" بمنطقة "هيران الوسطى" شمالي العاصمة الصومالية مقديشيو.وأضاف البيان أن الغارة تهدف لدعم القوات الصومالية في ضغطها على حركة الشباب خاصة في مناطق وسط وجنوب الصومال، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا من المدنيين.يُشار إلى أن هذه الغارة تُعد التاسعة من نوعها التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري.