قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنه من الهام الوصول إلى تشكيل الحكومة، معرباً عن شكره على ثقة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأضاف الحريري، في كلمة ألقاها عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة من قصر بعبدا، اليوم الخميس، أنه يجبالاعتذار للشعب اللبناني، مؤكداً أن الحكومة ستعمل بتعاون وتضامن.
وشدّد رئيس الحكومة اللبنانية على "أنّنا أمام تحديات اقتصادية ومالية، غير التحديات الّتي نعرفها في المنطقة وعلى الحدود، وهذا يعني أنّ
وأعلن الحريري أن ميعاد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ستكون عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم السبت المقبل، لإعداد البيان الوزاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بعد الإعلان عن الحكومة: يجب الاعتذار للشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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