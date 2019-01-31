الحريري بعد الإعلان عن الحكومة: يجب الاعتذار للشعب اللبناني

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​، إنه من الهام الوصول إلى تشكيل الحكومة، معرباً عن شكره على ثقة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

وأضاف الحريري، في كلمة ألقاها عقب إعلان ​تشكيل الحكومة​ الجديدة من قصر بعبدا، اليوم الخميس، أنه يجب

الاعتذار للشعب اللبناني، مؤكداً أن الحكومة ستعمل بتعاون وتضامن.

وشدّد رئيس الحكومة اللبنانية على "أنّنا أمام تحديات اقتصادية ومالية، غير التحديات الّتي نعرفها في المنطقة وعلى الحدود، وهذا يعني أنّ

التضامن الوزاري شرط واجب"، لافتًا إلى "أنّني أعلم أنّ وجودنا في الحكومة مهمّة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا إلّا تحمّل المسؤوليات، واعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة".

وأعلن الحريري أن ميعاد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ستكون عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم السبت المقبل، لإعداد البيان الوزاري.