باريس تطالب فنزويلا بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين

جانب من تظاهرات فنزويلا

وكالات

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، السلطات الفنزويلية بإطلاق سراح صحفيين فرنسيين يعملان لحساب قناة "تي.إم.سي." التلفزيونية، وذلك بعد يومين من اعتقالهما.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن وزير الخارجية الفنزويلي جورج أريزا قد

أعلن - في وقت سابق - أن مجموعة من الصحفيين الأجانب دخلوا البلاد دون الحصول على تصاريح عمل.

يشار إلى أن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان

جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد أمام تجمع في العاصمة كاراكاس هذا الشهر، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد الرئيس نيكولاس مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.