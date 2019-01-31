كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: أمريكا تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية هي من تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، من خلال انحياز الولايات المتحدة الأعمى لإسرائيل.

وقال عباس، خلال لقائه برئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، إن "من يشجع إسرائيل للتصرف كدولة فوق القانون هو دعم الإدارة الأمريكية لها، وانحيازها الأعمى للاحتلال من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف عباس، أن "ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات عقابية نحو السلطة الفلسطينية، وهي قرارات لم يوافق عليها المجتمع الدولي بأسره".

وتابع، أن "الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدماً في طريق السلام، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها".

وأوضح، أن انسداد الآفق السياسي جاء بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها الاعتراف بحل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على تعميق احتلالها لأرض دولة فلسطين من خلال تكثيف نشاطاتها الاستيطانية وجرائم مستوطنيها اليومية، في خرق واضح وخطير للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.