كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو": المعارضة الفنزويلية ترفض إجراء حوار مع الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خوان جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة لفنزويلا -، وهو يلقي كلمة في جامعة في كاراكاس، بأن المعارضة الفنزويلية ترفض إجراء حوار مع الحكومة، مضيفًا: "الديكتاتورية تعتقد أنها ستخيفنا".

وقال كارلوس فيكيو، مبعوث الولايات المتحدة - الذي عينه جوايدو -، إن قوات المعارضة لن تشارك "في أي حوار من النوع الذي يهتم به مادورو"، وحثه على التنحي.

وكان قد عبر رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو عن شكره للبرلمان الأوروبي لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا بالاعتراف به رئيسا لفنزويلا.

وأشار "جوايدو" إلى أن بلاده تحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا، لافتا إلى أن الرئيس مادورو "لا يحمي أحدا وسيادة القانون هي التي سنعيدها".