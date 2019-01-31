“انفلونزا الخنازير” تتربص بمستشفيات الشمال ومدير مستشفى طنجة: الحالات التي استقبلناها تعاني من “انفلونزا حادة فقط

نفى الدكتور فؤاد قابل، مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة طنجة، استقبال المستشفى، اليوم الخميس، لأربع حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير”.

وكشف قابل في تصريحه لـ”اليوم 24″ أن الحالات الأربع التي تم استقبالها اليوم،وبعد تشخيص حالتها، تبين أنها مصابة بـانفلونزا حادة وليست “انفلونزا الخنازير”.

وأضاف المتحدث أن أغلب الحالات التي تم استقبالها غادرت المستشفى بعد تلقيها للعلاجات الضرورية، والتبين بعدم وجود سبب لبقاءها داخل المستشفى.

واستقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس، في مدينة طنجة الأربعة أشخاص، قيل إنهم مصابيين بداء إنفلونزا الخنازير، خصوصا أن وضعهم الصحي، حسب مصادر الموقع كان متدهورا، مما خلق حالة من الهلع داخل المستشفى.

وأثارت وفاة الشابة يسرى الحبشي، بداية الاسبوع الجاري، بعد أزيد من 10 أيام على إصابتها بالفيروس وهي حامل، بسبب مرض انفلونزا الخنازير، (أثارت)، وأعادت مخاوف انتشار المرض في مستشفيات المملكة.