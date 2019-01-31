نفى الدكتور فؤاد قابل، مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة طنجة، استقبال المستشفى، اليوم الخميس، لأربع حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير”.
وكشف قابل في تصريحه لـ”اليوم 24″ أن الحالات الأربع التي تم استقبالها اليوم،وبعد تشخيص حالتها، تبين أنها مصابة بـانفلونزا حادة وليست “انفلونزا الخنازير”.
وأضاف المتحدث أن أغلب الحالات التي تم استقبالها غادرت المستشفى بعد تلقيها للعلاجات الضرورية، والتبين بعدم وجود سبب لبقاءها داخل المستشفى.
واستقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس، في مدينة طنجة الأربعة أشخاص، قيل إنهم مصابيين بداء إنفلونزا الخنازير، خصوصا أن وضعهم الصحي، حسب مصادر الموقع كان متدهورا، مما خلق حالة من الهلع داخل المستشفى.
وأثارت وفاة الشابة يسرى الحبشي، بداية الاسبوع الجاري، بعد أزيد من 10 أيام على إصابتها بالفيروس وهي حامل، بسبب مرض انفلونزا الخنازير، (أثارت)، وأعادت مخاوف انتشار المرض في مستشفيات المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر “انفلونزا الخنازير” تتربص بمستشفيات الشمال ومدير مستشفى طنجة: الحالات التي استقبلناها تعاني من “انفلونزا حادة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.