أمزازي يفتح الباب لمنصة “مدرسة” الإماراتية لتقديم الدروس للتلاميذ المغاربة

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد خدمات منصة إلكترونية إماراتية لتقديم دروس مجانية للتلاميذ المغاربة.

وعلى هامش لقاء جمعه بوفد إماراتي، اليوم الخميس، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن وزارته قررت اعتماد بوابة “مدرسة”، التي طورتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حتى تمكن التلاميذ المغاربة من السلك الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، من الانفتاح أكثر على العلوم، خصوصا الشعب التقنية، معتبرا أن هذه البوابة “ستعيد للعلوم، والتكنولوجيا مكانتهما المستحقة”.

واعتبر أمزازي أن موقع “مدرسة” سيفيد، أيضا، الخبرة المغربية في مجال التكوين المهني، من خلال مساهمة الأساتذة المغاربة في إغناء مضمونه، معبرا عن ارتياحه للتعاون القائم مع المؤسسة الإماراتية.

من جهته، قال وليد العلي، المنسق العام للبوابة، إن الموقع الإلكتروني يعد الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يقدم مجانا أزيد من 500 درس عبر الفيديو في مجالات العلوم العامة، والرياضيات، والبيولوجيا، والفيزياء.

ويصل عدد المشتركين في البوابة، التي تم إطلاقها، في أكتوبر عام 2018، عشرة ملايين مشترك، فيما يطمح القائمون عليها إلى الوصول إلى رقم 50 مليون مشترك من التلاميذ، والطلاب المستهدفين.