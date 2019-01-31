ضربة شمس ودي جي أديب في الياخور | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الجمعة 08/ 02/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: فندق الياخور، حيفا

فرقة ضربة شمس الحيفاوية ودي جي أديب يقيمون أمسية فنية في نُزُل الياخور في حيفا. فرقة ضربة شمس مشروع موسيقي يحمل رسالة سياسية، اجتماعية وعاطفية تحاكي الواقع الفلسطيني والعربي، عن طريق موسيقى وكلمات ناقدة وساخرة في بعض الأحيان.

تحاول الفرقة عرض وجهة نظرها لما يعيشه المجتمع بصورة مبسطة وبأسلوب إيقاعي شرقي وموسيقى تخلط بين البهجة والغصة التي نحملها جميعًا. بدأت الفرقة في التبلور في أواخر عام 2017، حيث اجتمع عازف العود والمغنية (سامر وحنان) في مدينة حيفا، ومع مرور الوقت انضم الى الفرقة عازفي البزق والإيقاع (ورد وأيال).

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