مانشستر يونايتد يُمدد عقد لاعبه مارسيال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقّع مهاجم نادي مانشستر يونايتد، الإنجليزي لكرة القدم، أنطوني مارسيال، عقدا جديدا سيبقيه في صفوف "الشياطين الحُمر" حتى حزيران/ يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال مارسيال، عقِب تمديد عقده مع الفريق: "أحب الأوقات التي أمضيها مع الفريق. منذ اليوم الذي انضممت اليه، تم إشعاري بأني جزء من عائلة يونايتد، كما أشعر بالتواضع وغمرت بدفء ومحبة المعجبين الذين يتابعون إدهاشي بدعمهم".

وأضاف مارسيال: "أود أن أشكر أولي (المدرب المؤقت النروجي أولي غونار سولسكاير) وطاقمه التدريبي لإيمانهم بي ومساعدتي على رفع مستوى لعبي. يدور هذا النادي حول الفوز بالألقاب وأنا واثق من أن الكأس المقبلة ليست بعيدة".

وردّ سولسكاير التحية إلى مارسيال معتبرا أن "أنطوني هو أحد اللاعبين الموهوبين الذي يتمنى أي مدرب أن يعمل معه"، مضيفا: "بالنسبة للاعب صغير السن، يملك عقلية كرة قدم جيدة، والتي عندما تمتزج مع موهبته الاستثنائية، تمنح اللاعب مستقبلا باهرا".

وخاض ابن الـ 23 عاما 162 مباراة، وسجل 46 هدفا بقميص اليونايتد، منذ مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول في أيلول/ سبتمبر 2015.

وكان عقد اللاعب الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي قادما من موناكو الفرنسي مقابل نحو 80 مليون يورو، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.