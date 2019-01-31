مسرحية الخبز المر | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 09/ 02/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: مسرح الحكواتي، القدس

يقدم مسرح القصبة في رام الله عرضاً لمسرحية "الخبز المر" من كتابات ماجد ابو شرار وإخراج سامح حجازي وتمثيل ملاك أبو كنعان، سهى ربيع، ربيع خوري وأمير يعقوب. المسرحية من إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي وبدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون.

ملخص المسرحية

لطالما حلم الشهيد ماجد أبو شرار بأن يتقاعد يومًا ويبني بيتًا صغيرًا على تلة مرتفعة في قرية تدعى فقاقيس، كان دوما يقول إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط، ليتفرغ للكتابة.

لم يتحقق حلم ماجد، تركنا باكرًا تاركًا وراءه مجموعته القصصية "الخبز المر" وبعض القصص القصيرة الأخرى وعشرات المقالات النقدية والسياسية المتناثرة هنا وهناك والتي اكتشفنا وجودها مؤخرًا. ونظرًا لقيمة مجموعة قصص "الخبز المر" من الناحية الوطنية ولتعريف شبابنا بإرث الشهيد ماجد أبو شرار، يقوم مسرح القصبة بتقديم هذا العمل الفني الذي يعتبر مثالًا مميزًا لأدب النكبة وما له من قيمة وطنية مهمة.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.