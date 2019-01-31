انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب توضح حقيقة زيارة نتنياهو المرتقبة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 08:26 مساءً - نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، وجود زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المملكة، واصفاً التقارير المزعومة حول ذلك بأنها مجرد شائعات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقد في الرباط، رداً على سؤال بشأن الأنباء عن زيارة نتنياهو للمغرب: "لا أجيب عن الشائعات".

وكان نتنياهو، خلال زيارته إلى تشاد يوم 20 يناير، أكد أنه سيزور مزيداً من الدول الإسلامية، دون تحديد تلك الدول.

وعلى خلفية هذا التصريح تناقل ناشطون، خلال الأيام الماضية، أنباء تتحدث عن زيارة سيجريها نتنياهو إلى المملكة في مارس أو أبريل المقبلين، معبرين عن رفضهم لاستقباله من طرف بلادهم.

والاثنين الماضي شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان، دعا لها "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" غير الحكومي، وطالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو.

وأشار "المرصد"، في بيان أصدره الأحد، إلى أن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أمريكي لحل الأزمة في إقليم الصحراء، فيما أفادت صحف محلية بأنها تأتي في إطار تدشين كنيس "سلات عطية" اليهودي بمدينة الصويرة بعد تجديده.

ولم يصدر عن الحكومة تعليق على تلك الأنباء، إلا أنها أكدت في بيانات سابقة عدم وجود أي علاقات سياسية أو تجارية مع "إسرائيل".

وشهدت الفترة الماضية موجة تطبيع عربية عالية مع الاحتلال، كان آخرها زيارة نتنياهو لتشاد وعدة عواصم عربية ركبت قطار التطبيع أبرزها الرياض وأبوظبي والمنامة ومسقط، بعد القاهرة وعمّان اللتين تربطهما علاقات رسمية مع "إسرائيل" لم تنقطع.