شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجيل حالتي وفاة بسبب إنفلوانزا الخنازير والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، اليوم بالرباط، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمملكة المغربية بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير.

وأوضح "الخلفي"، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الإسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بحالة سيدة حامل، وأخرى لسيدة تبلغ من العمر 68 سنة وتعاني من أمراض مزمنة.

وأضاف أن مصالح وزارة الصحة المغربية رفعت من مستوى اليقظة ، وتواكب بشكل دقيق الأشخاص المعنيين أكثر بالإصابة بالداء، داعيا إلى ضرورة إجراء التلقيح ضد الفيروس لمواجهة المضاعفات المحتملة.