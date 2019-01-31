الحريري: أمامنا تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن امام حكومته تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة، لافتا الى انه ملتزم بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي عقده في بيروت بعد اعلانه تشكيل الحكومة اللبنانية وتابعته الخليج 365، إن "الاتحاد الأوربي أصبح شريكا للإنماء الاقتصادي"، لافتا الى أن "الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة".



وأضاف الحريري، "نحن ملتزمون بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات"، مشيرا الى أن "التمويل الخارجي مرتبط بالإصلاحات الداخلية".

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في وقت سابق من، اليوم الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة من 30 وزيراً.

